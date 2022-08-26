В Казани муниципальные парковки 30 августа будут работать бесплатно

Жители Казани 30 августа смогут бесплатно пользоваться муниципальными парковками. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Такое решение принято в связи с празднованием Дня республики и Дня города, пояснили в казанском Комитете по транспорту.

Плата на муниципальных парковках взимается только в будние дни с 8 до 19 часов. Первые 15 минут стоянки являются бесплатными.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани сменилось место наилучшего просмотра пиротехнического шоу по случаю Дня республики.