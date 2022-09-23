Мультик, Пультик и Юлбатыр расскажут о дружбе в казанском театре им. К.Тинчурина

В Тинчуринском театре готовят премьеру для юных казанцев — спектакль «Волшебная арена». Автором одноименной сказки является татарский драматург Шамиль Фархутдинов, режиссером — начинающий специалист Камиль Гатауллин.

По словам директора театра Фаниса Мусагитова, обучение Гатауллина проходит в том числе на курсах для молодых режиссеров, организованных на базе Тинчуринского театра. Его наставником является главный режиссер театра Туфан Имамутдинов.

«Этот спектакль ориентирован именно на современных детей. Режиссер попытался проследить, как они воспринимают этот мир и кто их герои времени, а главное — как эти герои ассоциируются со сказочными героями нашего поколения», — пояснил концепцию спектакля Мусагитов.

Он подчеркнул, что постановка иммерсивна — в ней будут принимать участие сами зрители.

Сюжет развернется вокруг артистов цирка — дрессированных зверей Аюхана, Филию, Ишкуллу, Юлбатыра, а также Мультика и Пультика. В основе красочной сказки, которая будет сопровождаться фокусами, песнями и танцами, лежит мораль о дружбе, мечтах и добрых поступках.