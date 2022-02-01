В Казани можно будет сдать кровь в помощь паллиативным пациентам

В Республиканском центре крови 3 и 4 февраля в пятый раз пройдет донорская акция «Андрей». Мероприятие организовано совместно с пациентско-волонтерской организацией поддержки онковыздоравливающих и членов их семей «Мы вместе – Без бергэ». Об этом говорится на сайте Центра крови.

Принять участие в акции и сдать кровь можно по адресу: Казань, проспект Победы, 85 с 8.00 до 12.00.

Инициатором мероприятия выступила Алла Протас, ее муж Андрей был паллиативным пациентом. Ежегодно оно проходит в память о нем и всех тех, кому донорская кровь помогла жить дольше и лучше.

«Чтобы помочь другому человеку, не обязательно быть сильным и богатым, достаточно быть добрым», – подчеркнули в Республиканском Центре крови.