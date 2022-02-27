Казань может провести детский Всероссийский фестиваль робототехники в 2023 году

В 2023 году в Казани может состояться Всероссийский детский фестиваль роботехники, в настоящее время проект находится на проработке. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«В России пока нет формата глобального детского фестиваля роботехники. Мы хотим в следущем году продумать постоянно действующую возможность проведения в Казани всероссийкого робофестиваля. Мы бы хотели, чтобы дети не только Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска принимали в этом участие, но и из других городов страны», — заявил собеседник информагентства.

Сегодня в казанском IT-парке в четвертый раз прошел республиканский фестиваль «Робосабантуй», где дети представили свои проекты, а также соревновались в робофутболе и борьбе кореш для роботов.