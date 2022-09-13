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Ру Тат
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Спорт
13 сентября 2022  15:08
Зульфат Шафигуллин

В Казани может появиться профессиональный гандбольный клуб

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Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев предложил создать в Казани новый профессиональный гандбольный клуб. Свое предложение он озвучил на рабочей встрече с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

По словам Шишкарева, федерация заинтересована в появлении представителя из Казани в Суперлиге российского гандбола. Он убежден, что в Татарстане, который славится своими спортивными достижениями, должен быть свой профессиональный гандбольный клуб.

«Гандбольные традиции в республике очень крепки, и как для руководителя федерации для меня очень важно, чтобы в Татарстане был сильный клуб. Надеюсь, что уже через год казанская команда сможет стать участником российской Суперлиги», – цитирует Шишкарева официальный сайт ФГР.

В источнике сообщается, что власти Татарстана одобрили инициативу федерации. В ближайшее время должны будут согласованы организационные моменты.

В случае создания, клуб станет участником Высшей лиги с перспективой выхода в Суперлигу.

 

#Гандбол
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