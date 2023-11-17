В Казани может появиться Центр восточных единоборств

В Татарстане есть запрос на появление Центра восточных единоборств. Инициатива обсуждалась еще до пандемии коронавируса, рассматривался конкретный участок в Лаишевском районе РТ. К этой теме планируют вернуться, причем, возможно, место будут искать уже в самой столице республики.

Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель исполнительного комитета Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан, заслуженный тренер Александр Даренков.

«Сейчас эта тема заглохла, но потребность не угасла. Такой центр нужен в Татарстане. Приезжал Федор Емельяненко, который тоже говорил об этом. Мы поднимали этот вопрос на уровне Минспорта, даже рассматривали конкретный участок в Лаишевском районе, но затем пришла пандемия. Думаю, мы в ближайшее время вернемся к теме. Считаю, что мы найдем поддержку», — рассказал собеседник агентства.

На вопрос о том, будет ли рассматриваться создание подобного центра именно в Казани, Даренков пояснил, что в столице Татарстана потребность в нем также высока, поэтому можно будет рассмотреть участки на окраине города.

О сроках создания Центра восточных единоборств говорить еще рано, но будут приложены все усилия, чтобы это произошло как можно быстрее, заключил руководитель исполнительного комитета Российского союза боевых искусств по Республике Татарстан.