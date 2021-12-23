В Казани может появиться центр фехтования

Международная федерация фехтования поддержала проект по созданию профильного центра в Казани. Об этом сообщил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Мы сейчас проектируем центр фехтования. Международная федерация нас поддерживает. Но это очень долгий и деликатный процесс, потому что всегда нужно рассчитывать те ресурсы, которые необходимо вложить в объект», — отметил Леонов.

Кроме того, среди ближайших проектов Минспорта Татарстана создание в Казани объектов для занятия баскетболом и единоборствами. Причем их расположат в тех частях города, где наблюдается большая рождаемость и рост населения.

В Набережных Челнах хотят построить три спортивных центра — для занятий гимнастикой, игровыми видами спорта и единоборствами.

Еще открытым остается вопрос о строительстве плавательного бассейна в Осинове, Васильеве, Заинске и Нижнекамске.