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Общество 11 июля 2024 17:21

В Казани может появиться 300 км велодорожек

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Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина затронула тему велодорожек на дискуссии «Мегапроекты в Татарстане» на форуме «Стройка» в «Казань-ЭКСПО».

«Кто ездит у нас на велосипедах в городе, понимает, что это непростая история — сейчас проехать без проблем по всему городу. Где-то какие-то маршруты достаточно легко связать, где-то нужны большие финансовые вложения. В любом случае мы над этим думаем», — рассказала Тухватуллина.

На слайдах из презентации видно, что сейчас в Казани менее 40 км велодорожек, а предлагаемая протяженность — более 315 км. Сроки реализации не указаны.

#велодорожная сеть казани #ильсияр тухватуллина
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