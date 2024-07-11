В Казани может появиться 300 км велодорожек

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина затронула тему велодорожек на дискуссии «Мегапроекты в Татарстане» на форуме «Стройка» в «Казань-ЭКСПО».

«Кто ездит у нас на велосипедах в городе, понимает, что это непростая история — сейчас проехать без проблем по всему городу. Где-то какие-то маршруты достаточно легко связать, где-то нужны большие финансовые вложения. В любом случае мы над этим думаем», — рассказала Тухватуллина.

На слайдах из презентации видно, что сейчас в Казани менее 40 км велодорожек, а предлагаемая протяженность — более 315 км. Сроки реализации не указаны.