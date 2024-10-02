В Казани может подорожать стоимость парковки у станции метро «Авиастроительная»

В Казани хотят поднять стоимость платы за стоянку в подземном муниципальном паркинге, который находится около станции метро «Авиастроительная». Данный документ находится на антикоррупционной экспертизе.

В случае принятия документа час парковки будет стоить 50 рублей (ранее было 30 рублей). От 1 часа до 3 часов стоимость составит 75 рублей (+25 рублей); от 3 часов до 10 часов — 150 рублей (+50 рублей), от 10 часов до 14 часов — 200 рублей (+50 рублей), более 14 часов — 250 рублей/сутки (+50 рублей). Ночной тариф действует с 18:00 до 8:00, в эти часы предлагается оставить автомобиль за 120 рублей (подорожает на 40 рублей).

Также подорожает (в случае одобрения проекта) стоимость абонементов. Месячная плата за стоянку - до 4,5 тыс. рублей (+1 тыс. рублей), годовая — до 42 тыс. рублей (+6 тыс. рублей).

Ранее «Татар-информа» перечислял участки в Казани, где подорожает и где подешевеет парковка.