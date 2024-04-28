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В Казани мотоциклист влетел в иномарку, его госпитализировали с различными травмами
В Казани произошла авария с участием мотоцикла, сообщила начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Казани майор полиции Алия Валиева.
«ДТП произошло на Габишева 27 апреля. Водитель Peugeot, по предварительным данным, не уступил дорогу приближавшемуся справа мотоциклисту. В результате транспортные средства столкнулись», – рассказала Алия Валиева.
37-летнего мотоциклиста с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Госавтоинспекция Казани обращается к водителям и призывает неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.
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