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Происшествия 28 августа 2023 09:52

В Казани мотоциклист попал в больницу, столкнувшись с легковушкой

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Накануне в Казани произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщает городская Госатвоинспекция.

Авария произошло вчера вечером в Ново-Савиновском районе. 22-летний водитель отечественного автомобиля, следуя по улице Маршала Чуйкова, при развороте не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Kawasaki.

В результате ДТП 30-летний мотоциклист госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

#дтп в казани
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