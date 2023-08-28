В Казани мотоциклист попал в больницу, столкнувшись с легковушкой

Накануне в Казани произошло ДТП с участием мотоциклиста, сообщает городская Госатвоинспекция.

Авария произошло вчера вечером в Ново-Савиновском районе. 22-летний водитель отечественного автомобиля, следуя по улице Маршала Чуйкова, при развороте не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Kawasaki.

В результате ДТП 30-летний мотоциклист госпитализирован с травмами различной степени тяжести.