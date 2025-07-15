В Казани мотоциклист попал в больницу после ДТП с иномаркой

Сегодня ночью в Казани гражданин Республики Таджикистан за рулем автомобиля Kia Rio столкнулся с мотоциклом Voge, за рулем которого был 39-летний мужчина.

ДТП произошло на улице Пушкина, со стороны улицы Островского в направлении улицы Бутлерова.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, его госпитализировали.

В отношении 20-летнего водителя легковушки вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Выяснилось, что у молодого человека имеются неоплаченные штрафы. Парня доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на штрафстоянку.