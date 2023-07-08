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Новости Татарстана и Казани
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В Казани мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой
На Амирхана мотоциклист погиб при столкновении с Toyota сообщили в городской Госавтоинспекции.
Иномарка выезжала со двора и перестраивалась для поворота, мотоцикл двигался со стороны улицы Миля в сторону Чуйкова.
Как стало изветно «Татар-информу», водитель Toyota не убедился в безопасности своего маневра, мотоцикл, который двигался на высокой скорости, влетел в нее, не успев среагировать. Удар был такой силы, что мотоцикл разорвало на части.
Мотоциклисту было 22 года.От полученных травм он скончался на месте.
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