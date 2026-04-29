В Казани мотоцикл улетел в кювет после столкновения с легковушкой

О ДТП с участием мотоцикла и легковушки сообщили в казанской Госавтоинспекции. Авария случилась на Мамадышском тракте. 54-летний водитель Hyundai Solaris при взаимном перестроении столкнулся с мотоциклом Yamaha, за рулем которого был 29-летний водитель. От удара мотоцикл улетел в кювет.

В результате происшествия мотоциклист получил травмы, однако после оказания помощи в медучреждении его отпустили. Отмечается, что мотоциклист находился в полной, безопасной экипировке.