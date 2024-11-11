В Казани мошенники взломали Госуслуги пенсионера и обманули его на три миллиона рублей

В Казани мошенники взломали Госуслуги 67-летнего пенсионера и обманули его на три миллиона рублей.



Мужчине позвонила лжесотрудница пенсионного фонда и сообщила ему о перерасчете пенсии. Для этого нужно было продиктовать звонившей код из смс. Не заподозрив обмана, он назвал комбинацию цифр.



Через время стало понятно, что его личный кабинет на портале Госуслуг был взломан. Мошенники убедили казанца снять все деньги и перевести на сторонние счета. Таким образом мужчина перевел злоумышленникам около трех миллионов рублей.



Возбуждено уголовное дело по статьям «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Мошенничество».09:56