В Казани молодые специалисты обсудили внедрение цифровых инноваций в лесную отрасль РФ

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В рамках всероссийской конференции «Цифровая таксация — будущее лесоустройства» в Казани прошел круглый стол, где участники обсудили перспективы внедрения инноваций в лесоустройство и лесное хозяйство страны.

На конференции прошла защита проектов по цифровой таксации лесов. В качестве экспертов выступили министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, директор ФГБУ «Рослесинфорг» Павел Чащин и другие. С докладами образа будущего лесного хозяйства выступили представители региональных подразделений молодежного совета Рослесинфорга. Мероприятие объединило более ста человек со всей страны.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров рассказал, что на конференции обсуждались вопросы глобальной трансформации лесной отрасли. Форум призван рассмотреть насущные проблемы и поможет найти важные решения по внедрению новых сервисов.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Молодежный состав является самым главным инструментом идей. Благодаря их свежему взгляду и разработанным планам они внедряют свои инновации и создают масштабную цифровизацию для работников лесного хозяйства и промышленности. Это серьезное направление и оно необходимо для улучшение качества лесного дела по всей стране», — сказал глава республиканского ведомства.

В Татарстане лесные инспекторы активно пользуются преимуществами цифровизации. С помощью компьютерных технологий они отслеживают всю базу данных о лесном фонде, а в случае черезвычайных ситуаций осуществляют наземное патрулирование, отметил министр.

«Сегодняшние участники — это молодые специалисты, которые занимаются защитой лесных богатств на территории всей страны. Цель организации форума заключается в том, чтобы молодежь представила свой взгляд будущего и изменила подход к лесному хозяйству», — сказал директор ФГБУ «Рослесинфорг» Павел Чащин, подчеркнув, что проекты конференции будут учитываться при оптимизации всей системы и затем будут распространяться на всю страну.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Он отметил, что в лесохозяйственной отрасли страны с недавнего времени начали использоваться новые цифровые методы — программа по количеству срубленных деревьев и наблюдение за посадками, а также за запасом насаждения. Помимо этого, по его словам, в планах — начать использовать способ дистанционного зондирования растительности и осуществлять этот проект через космическое пространство.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Во время защиты проектов молодые специалисты представили свои идеи по созданию большой цифровой площадки лесоустройства, развитию новых компетенций и популяризации науки лесного хозяйства. Кроме того, участники предложили ввести единую среду по лесовосстановлению и охране лесов от пожаров, прозвучали идеи и по развитию производства экотоваров.