В Казани молодые сотрудники чаще уверены, что присутствие начальника не влияет на работу

Молодые (до 34 лет) и высокооплачиваемые (с доходом более 80 тыс. рублей) работники казанских компаний чаще других уверены, что присутствие начальства не оказывает никакого влияния на рабочий процесс. Такого мнения придерживаются 33% и 35% респондентов из этих групп. Опрос проводился сервисом SuperJob с 25 по 28 июня.

В целом аналогичной точки зрения придерживаются 30% линейных сотрудников. Чуть больше, 33%, полагают, что личное присутствие начальства положительно сказывается на работе.

Впрочем, четверть (25%) опрошенных и вовсе считают, что наблюдающий управленец негативно влияет на производительность труда. Сильнее остальных в этом убеждены зарабатывающих менее 50 тыс. рублей (таковых среди них 29%).

Напротив, представители работодателей (менеджеры по персоналу) скорее придерживаются противоположной точки зрения. В полезность присутствия руководителя верят 69% респондентов из этой группы.

Только в 7% казанских фирм полагают, что под присмотром менеджера производительность труда снижается. Они напоминают о психологическом напряжении, которое испытывают подчиненные, и об отсутствии пространства для самостоятельных решений.

Вместе с тем почти в каждой четвертой компании (24%) из столицы Татарстана считают, что начальник своим личным присутствием никак не в силах повлиять на рабочий процесс.