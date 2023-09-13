В Казани молодые программисты создадут приложения, посвященные народной культуре

Сегодня в Казанском государственном институте культуры состоялось открытие хакатона «Арт-вселенная» среди школьников и студентов. Участникам предстоит в течение двух дней разработать IT-проекты для внедрения digital-инноваций в индустрию народной культуры Татарстана.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В этом году в проекте принимают участие 72 молодых разработчика, увлеченных программированием, разработкой мобильных приложений, дизайном, проектировкой интерфейсов и психологией. Всего отобрано 18 команд из Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, а также Туркменистана. Авторы лучших проектов получат денежные призы, а обладатели первого, второго и третьего мест разделят общий призовой фонд в размере 300 тыс. рублей.

Участникам предстоит создать арт-объекты для метавселенной, виртуальные сценические площадки, дома и героев с национальными элементами, приложение цифрового двойника известных художников, писателей, музыкантов и других творческих личностей, а также разработать виртуальную игру про артефакты. Событие входит в число мероприятий международного форума Kazan Digital Week — 2023.

На хакатон приглашены эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга в области культуры и искусства, разработчики программного обеспечения и представители IT-компаний, рассказала ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева.

«Мы будем рассматривать технологии цифровизации по разным направлениям, среди них культурное наследие Татарстана, реализация 3D-моделирования и внедрение в деятельность новых digital-подходов к культуре. Нам важно разработать технологии, которые будут способствовать сохранению традиционной культуры и многонационального народа», — пояснила она.

Одной из главных задач, стоящих перед разработчиками, как и в прошлом году, станет сохранение нематериального культурного наследия регионов Поволжья, добавила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«Ежегодно хакатон поддерживается Министерством культуры РТ, поскольку на него откликнулись не только молодые люди Татарстана, но и других регионов страны. С каждым годом география проекта и число участников увеличиваются. Мы внимательно будем следить за реализованными проектами. Все возможности открыты для молодежи, самое главное — применить знания, которые дали в образовательных учреждениях», — сказала заместитель главы ведомства.