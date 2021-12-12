В Казани молодые активисты раздали 10 тысяч лент с триколором в честь Дня Конституции РФ

Сегодня в Казани прошла акция в честь годовщины принятия Конституции РФ, в рамках которой активисты раздали более 10 тысяч ленточек с триколором российского флага жителям города, для поддержания патриотических ценностей, сообщил директор республиканского Центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов.

«Триколор, который мы раздаем — флаг нашей страны, и нет ничего более важного из атрибутов государства, чем его знамя, под которым в трудные минуты как сегодня, все мы должны объединяться, когда бушует пандемия», — сказал он.

Жители города с улыбками и благодарностью восприняли участников акции, несмотря на то что многие из граждан забыли про праздник. Основная партия ленточек была роздана на улице Баумана – главной пешеходной улице города, где всегда много молодежи и гостей города.

«Люди по-разному реагируют, но в основном хорошо, улыбаться начинают. Некоторые говорят: „О, точно, сегодня же День Конституции, как мы могли забыть, спасибо, что напомнили!“. Многие сразу их завязывают на видное место», — поделилась активистка молодежного патриотического движения «Форпост» Алиса Копытова.

В планах у «Форпоста» в январе принять активное участие в охране общественного порядка на районных мероприятиях, посвященных новогодним праздникам. Студенческие добровольные народные дружины будут помогать в организации праздничных елок. После чего они вернутся к работе по привлечению молодежи в свои ряды.