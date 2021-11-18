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Ру Тат
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Происшествия
18 ноября 2021  09:11
Полина Шевчук

В Казани молодой водитель сбил на зебре пешехода, а после врезался в светофор

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Авария произошла сегодня около восьми часов утра на перекрестке улиц Восход и Серова.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, 19-летний юноша за рулем «Лады», по предварительным данным, не уступил дорогу 21-летнему парню, который переходил дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, и сбил его. После наезда легковушка вылетела на обочину, где врезалась в светофор.

«В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был доставлен в больницу. На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства аварии устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Казани.

#ГИБДД Казани #наезд на мужчину #сбил пешехода
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