В Казани молодой водитель сбил на зебре пешехода, а после врезался в светофор

Авария произошла сегодня около восьми часов утра на перекрестке улиц Восход и Серова.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции, 19-летний юноша за рулем «Лады», по предварительным данным, не уступил дорогу 21-летнему парню, который переходил дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, и сбил его. После наезда легковушка вылетела на обочину, где врезалась в светофор.

«В результате ДТП пешеход получил различные травмы и был доставлен в больницу. На месте работают автоинспекторы. Обстоятельства аварии устанавливаются», – пояснили в ГИБДД Казани.



