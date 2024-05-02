Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани молодой автомобилист на Daewoo влетел в забор и погиб
Ночью на Ямашева в Казани произошло ДТП. По предварительной информации городской Госавтоинспекции, 21-летний водитель Daewoo Matiz не справился с управлением и въехал в металлический забор.
Пострадавший мужчина был госпитализирован в больницу, но спасти его не удалось — через некоторое время он скончался.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников