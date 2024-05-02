В Казани молодой автомобилист на Daewoo влетел в забор и погиб

Ночью на Ямашева в Казани произошло ДТП. По предварительной информации городской Госавтоинспекции, 21-летний водитель Daewoo Matiz не справился с управлением и въехал в металлический забор.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Пострадавший мужчина был госпитализирован в больницу, но спасти его не удалось — через некоторое время он скончался.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.