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Происшествия 2 мая 2024 09:23

В Казани молодой автомобилист на Daewoo влетел в забор и погиб

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Ночью на Ямашева в Казани произошло ДТП. По предварительной информации городской Госавтоинспекции, 21-летний водитель Daewoo Matiz не справился с управлением и въехал в металлический забор.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

Пострадавший мужчина был госпитализирован в больницу, но спасти его не удалось — через некоторое время он скончался.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

#влетел в забор
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