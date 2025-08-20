В Казани молодогвардейцы впервые развернули флаги России на катерах

Фото: © пресс-служба Татарстанского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России»

В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации Татарстанское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке партии, Комитета по делам детей и молодежи Казани и регионального филиала Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» провело патриотический флешмоб.

В рамках акции участники совершили заезд на катерах по реке Казанке с развернутыми государственными флагами России. Маршрут проходил от Нижнезареченской дамбы мимо Казанского Кремля и центра семьи «Казан», затем под мостом Миллениум с возвращением к месту старта. В мероприятии приняли участие более 15 человек.

«Важно уважать государственную символику и знать ее историю. В рамках этой акции мы провели заезд на катерах с большими флагами России, которые были видны даже с берега города. Флаги развевались на фоне достопримечательностей Казани. Мы считаем, что такой формат поможет молодежи лучше понять историю флага Российской Федерации и сформировать уважительное отношение к государственной символике», – рассказал член регионального штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Риф Хуснутдинов.

Активист «Молодой Гвардии» Алексей Гусев отметил особую символику флага во время акции: «Я держал флаг и катался на катере с гордостью, потому что очень люблю свою Родину. Для меня это было огромной честью – пронести государственный флаг по всей Казани. Люди на набережной и возле "Чаши" обращали на нас внимание, махали руками, поддерживали».

«Каждый хотел бы оказаться на моем месте, а я в этот момент испытывал невероятные эмоции. Мероприятие мне очень понравилось. Считаю, что такие акции нужно проводить чаще, ведь они объединяют и воспитывают патриотизм», – добавил он.

Акция проводилась в Казани впервые.