В Казани молодогвардейцы Татарстана раздали ленты с триколором республики

Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"

В преддверии Дня Республики Татарстан «Молодая Гвардия Единой России» в Казани раздала горожанам и гостям города ленточки с татарстанским триколором. Акция прошла на улице Баумана.

Всем желающим наносили аквагрим в виде республиканского триколора, работала фотозона «Я люблю Татарстан», где каждый мог сделать памятное фото, прошли соревнования по сборке спилс-карты РТ.

«Мы молодогвардейцы Татарстана поздравляем наших жителей с Днем Республики Татарстан. Желаем, чтобы наша республика всегда развивалась, также оставалась лидером в различных областях!» — сказал руководитель татарстанского реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.

Всего по Татарстану активисты раздадут 45 тысяч памятных лент.

8 сентября в Татарстане пройдут выборы депутатов Государственного Совета. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.

Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"