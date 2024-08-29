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Новости Татарстана и Казани
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В Казани молодогвардейцы Татарстана раздали ленты с триколором республики
В преддверии Дня Республики Татарстан «Молодая Гвардия Единой России» в Казани раздала горожанам и гостям города ленточки с татарстанским триколором. Акция прошла на улице Баумана.
Всем желающим наносили аквагрим в виде республиканского триколора, работала фотозона «Я люблю Татарстан», где каждый мог сделать памятное фото, прошли соревнования по сборке спилс-карты РТ.
«Мы молодогвардейцы Татарстана поздравляем наших жителей с Днем Республики Татарстан. Желаем, чтобы наша республика всегда развивалась, также оставалась лидером в различных областях!» — сказал руководитель татарстанского реготделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов.
Всего по Татарстану активисты раздадут 45 тысяч памятных лент.
Фото: ТРО ВПП "Единая Россия"
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