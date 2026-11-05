В Казани проверили, насколько хорошо горожане знают Конституцию РТ

В преддверии Дня Конституции Республики Татарстан активисты Казанского местного отделения «Молодой гвардии Единой России» организовали просветительскую акцию на улице Баумана.

Прохожим предлагали ответить на пять вопросов о Конституции Татарстана: когда она была принята, какие языки являются государственными, кто выступает источником власти, как называется парламент республики и сколько в нем депутатов. После опроса горожане получили экземпляры основного закона и ленты с республиканским флагом.

Сегодня и завтра акция проходит по всему Татарстану. За два дня активисты планируют раздать более 3 тыс. экземпляров Конституции, в том числе 500 – в Казани, и 45 тыс. лент.

Участница акции – уроженка Казани Владислава Иванова отметила, что опрос помог ей проверить свои знания и вызвал желание подробнее изучить основной закон республики.

«Человеку важно знать основы и традиции того места, где он живет. Такой опрос помогает проверить себя и понять, какие знания стоит освежить. Я правильно ответила почти на все вопросы, только немного запуталась в году принятия Конституции Татарстана. Сегодня приду домой и обязательно еще раз с ней ознакомлюсь», – сказала она.

Активист Казанского местного отделения МГЕР Богдан Федоров указал на значение правового просвещения.

«Мы хотели показать, что Конституция касается повседневной жизни каждого из нас. В ней закреплены наши права и обязанности, основы устройства республики. Формат опроса помогает начать разговор об этом простым и понятным языком, а экземпляр Конституции каждый участник может забрать домой и прочитать», – пояснил он.