В Казани молодогвардейцы презентовали проект «Моя карьера с «Единой Россией»

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

В столице Татарстана молодогвардейцы презентовали деятельность своей организации в рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией». Мероприятие прошло на базе Казанского филиала Российского государственного университета правосудия, сообщает пресс-служба движения.

Проект «Моя карьера с «Единой Россией» является частью народной программы партии, он нацелен на развитие у молодежи профессиональных компетенций и soft-skills. В его рамках проводятся профориентационные встречи с лидерами общественного мнения. Главная задача инициативы – оказание помощи в трудоустройстве молодых специалистов.

Об основных направлениях работы организации собравшимся рассказал руководитель Казанского местного отделения МГЕР Владислав Тарасов. Он представил деятельность Гуманитарного центра «Молодой гвардии» РТ, подробно остановившись на сборе и отправке помощи.

Спикер отдельно упомянул, сколько необходимой помощи было отправлено для жителей новых регионов и российских военнослужащих, а также сколько добровольцев прошло через гуманитарные миссии. Он также поведал о работе волонтеров на Донбассе и о различных мероприятиях, проводимых в рамках деятельности организации.

В завершение выступления активист ответил на вопросы студентов, касающиеся помощи, которую оказывает молодежи МГЕР, и возможностей для развития, которые предоставляет молодежная политика.

Студенты также пообщались с депутатом Казгордумы, заместителем генерального директора по персоналу и социальной политике АО «Казэнерго» Ильдаром Низамутдиновым. Всего в мероприятии приняли участие более 60 человек.

«Мы запустили новый проект, одной из целей которого является профориентация молодежи. Общение ребят с депутатами и государственными служащими поможет им решить многие вопросы, связанные с их профессиональной деятельностью», – прокомментировал событие Владислав Тарасов.