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В Казани планируют утвердить порядок определения границ прилегающих территорий, на которых запрещается розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для ее потребления. Соответствующий проект постановления Исполкома города проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, границы таких территорий будут устанавливаться на расстоянии 50 метров от зданий, где находятся образовательные организации и организации, обучающие несовершеннолетних. Если земельный участок под многоквартирным домом не поставлен на кадастровый учет или его границы не определены, прилегающая территория будет отсчитываться от дома на расстоянии 5 метров.

В торговых центрах границы запрета установят на расстоянии 25 метров от входа в помещения образовательных организаций и организаций, обучающих несовершеннолетних. Измерения будут проводиться по кратчайшему расстоянию – по тротуарам, пешеходным дорожкам и переходам, а при их отсутствии – по обочинам, велосипедным дорожкам и краям проезжих частей. При наличии нескольких входов территория определяется от каждого из них, пожарные и запасные выходы не учитываются.