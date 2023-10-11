В Казани могут установить мемориальную доску в память о летчике-испытателе Мосолове

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В Казани, на здании лицея имени Лобачевского при КФУ может быть установлена памятная доска в память о летчике-испытателе, Герое Советского Союза Георгии Мосолове. Вопрос увековечивания памяти выдающегося летчика обсудили сегодня в полпредстве Татарстана в РФ на встрече вице-премьера РТ – полпреда РТ в РФ Равиля Ахметшина с сыном героя – Георгием Мосоловым.

Георгий Мосолов установил шесть мировых авиационных рекордов, три из них являются абсолютными, а также три всесоюзных абсолютных рекорда. Он проводил летные испытания истребителей МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21 и их модификаций. Летчик освоил свыше 50 типов самолетов. Георгий Мосолов был одним из близких друзей первого советского летчика-космонавта Юрия Гагарина.

Для увековечения памяти отца сын Георгия Мосолова в 2019 году основал благотворительный «Фонд поддержки летчиков им. Г.К. Мосолова». Цель организации – поддержка летчиков и их семей, а также молодых людей, готовящихся к профессии летчика.

Георгий Мосолов (младший) и Равиль Ахметшин обсудили возможность установления мемориальной доски в память о выдающемся летчике-испытателе в Казани – на здании лицея имени Лобачевского при КФУ. С ходатайством об увековечении памяти обратился и Клуб героев города Жуковского. Его руководитель – Герой России, заслуженный летчик-испытатель России Марат Алыков также принял участие во встрече.

Данную инициативу также поддерживает Фонд памяти Михаила Девятаева, сообщили в полпредстве РТ в РФ. Двух летчиков-героев связывала многолетняя дружба.

Георгий Константинович Мосолов родился 3 мая 1926 года в Уфе. Скончался 17 марта 2018 года на 92-м году жизни в Москве. Похоронен с воинскими почестями на Ваганьковском кладбище Москвы.