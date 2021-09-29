В Казани могут создать железнодорожное сообщение по типу МЦД

В Казани могут запустить железнодорожное сообщение по образцу Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом рассказал журналистам заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

«Если Санкт-Петербург и Москву, например, убрать из обсуждения, то, конечно, более сейчас готовы Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Пермь, в том числе…» — приводит слова замгендиректора РЖД ТАСС.

«<...> семь — восемь проектов, которые в очень большой степени готовности. По некоторым идет конечная стадия разработки технико-экономического обоснования», — уточнил Пегов. Затем, по его словам, просто понадобится отыскать источники финансирования, отмечает «Интерфакс».

При этом представитель Российских железных дорог объяснил, что успех Московского центрального кольца (МЦК) и МЦД объясняется параллельным развитием улично-дорожной сети в Москве, интеграцией станций с метрополитеном по принципу «сухие ноги» и синхронизацией с другими видами транспорта.

Помимо финансирования, скорость реализации аналогичных МЦД проектов будет зависеть от решения сопутствующих вопросов по подвижному составу и развитию городской инфраструктуры. «<...> нужно понять, как это всё в комплексе будет работать, с чем будет интегрироваться, как будет осуществляться развитие города и подходить улично-дорожная сеть», — объяснил Дмитрий Пегов.