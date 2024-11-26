В Казани могут появиться четыре платные вылетные магистрали

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В Казани могут построить еще четыре платные вылетные магистрали. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Вознесенский тракт (второй этап – прим. Т-и) – это первая подобная трасса для Казани, платная магистраль, – сказал глава Миндортранса. – В Казани есть еще четыре таких критических выезда. По ним тоже попробуем пойти по такому же пути. Чтобы первый блин не оказался комом, мы очень тщательно рассчитываем».

Строительство второго этапа Вознесенского тракта от проспекта Победы до трассы М7 протяженностью 7,5 км завершится в декабре. Проезд по этому участку будет платным. Его стоимость, по словам Ханифова, пока не определена и зависит от многих показателей.

«Есть нормативно-правовые акты, которые позволяют делать расчеты. Там учитываются сроки возврата кредитов, интенсивность движения, комфорт проезда, сбор денег», – уточнил он.

При этом министр заверил, что движение по новой дороге будет комфортным.

«Мы очень уповаем на то, что таких дорог у нас в столице будет много, чтобы было удобно заезжать и выезжать в Казань в течение буквально 10-15 минут», - подчеркнул он.

В прошлом году был построен участок Вознесенского тракта от Проспекта Победы до улицы Гвардейская протяженностью 3,8 км.