В Казани могут построить новый экоцентр благодаря совместной акции торговой сети «Пятерочка» и компании Procter&Gamble «Сохраним планету вместе: пятерка зеленых дел».

Часть средств с продаж продукции бренда в размере 3 млн рублей пойдут на создание экоцентра в одном из городов России, который выберут народным голосованием. В конкурсе также участвуют Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Саратов, Пермь, Волгоград, Липецк, Пенза, Калуга, Псков, Пятигорск.

Экоцентр планируется открыть осенью. Там будет работать пункт приема и сортировки разных видов вторсырья для последующей переработки, также он станет пространством для проведения мероприятий и фестивалей на экотематику.

Чтобы способствовать открытию современного экоцентра в своем городе, необходимо до 31 июля 2021 года купить в любой «Пятерочке» товар, участвующий в акции, и проголосовать на сайте www.5ka.pgbonus.ru.

Послом кампании стала певица Глюкоза, которая принимает активное участие в экологических форумах и проектах. Она снялась в ролике в поддержку акции. Помимо этого, в магазинах размещены специальные информационные материалы с QR-кодом, перейдя по которому, потребитель узнает, как сделать процесс покупки в магазине более экологичным.

Также участники акции получают шанс выиграть полезные подарки.

«„Пятерочка“ на своем примере показывает, как бизнес может заботиться об экологии. Например, для производства корзин в новых магазинах мы используем переработанный пластик, отправляем на переработку отходы, которые образуются в результате ежедневной деятельности магазинов, внедряем систему „умный магазин“, которая сокращает энергопотребление в торговых точках. И, конечно же, мы стремимся вовлечь гостей, создавая больше возможностей для ведения экологичного образа жизни. Так, в нашем мобильном приложении можно отказаться от печати чека, заменив его на электронный. Мы стремимся сформировать полезные привычки у россиян, стимулируя их совершать простые действия на благо всей планеты. Наша совместная акция с P&G — это вклад в развитие инфраструктуры по раздельному сбору отходов, которую так важно развивать особенно в небольших городах», — отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

«Компания Procter& Gamble уже давно является лидером в сфере ответственного потребления, ежедневно работая над тем, чтобы наши проекты были источником позитивных перемен. И мы видим, как охотно покупатели отзываются на наши инициативы: например, сдают пластик на переработку и выбирают более экологичные товары. Общество становится все более осознанным, понимая, что будущее планеты целиком и полностью зависит от того, как мы ведем себя сегодня. Конечно, на нас, как на представителях бизнеса, лежит огромная ответственность за экологию, но без поддержки потребителей в этом деле обойтись невозможно. Совместная с „Пятерочкой“ кампания — это наш призыв объединить усилия ради благополучия будущих поколений», — подчеркивает старший директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию P&G в Восточной Европе Руслан Ноздряков.

Условия, сроки акции и способы получения призов опубликованы на сайте.