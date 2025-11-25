В Казани могут перекрыть часть улиц из-за проведения Республиканской ёлки
В Татарстане подготовили проект постановления, которым предлагается временно ограничить движение и парковку автомобилей на нескольких улицах во время подготовки и проведения Республиканской новогодней елки. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно проекту, ограничения могут ввести с 18:00 23 декабря до 16:00 24 декабря 2025 года. Они затронут следующие участки:
- ул. Бичурина – от ул. Сибгата Хакима до ул. Чистопольской;
- ул. Сибгата Хакима – от ул. Фатыха Амирхана до ул. Абсалямова (в обоих направлениях).