Общество 25 ноября 2025 13:37

В Казани могут перекрыть часть улиц из-за проведения Республиканской ёлки

В Татарстане подготовили проект постановления, которым предлагается временно ограничить движение и парковку автомобилей на нескольких улицах во время подготовки и проведения Республиканской новогодней елки. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту, ограничения могут ввести с 18:00 23 декабря до 16:00 24 декабря 2025 года. Они затронут следующие участки:

  • ул. Бичурина – от ул. Сибгата Хакима до ул. Чистопольской;
  • ул. Сибгата Хакима – от ул. Фатыха Амирхана до ул. Абсалямова (в обоих направлениях).
#ограничение движения #республиканская новогодняя елка
