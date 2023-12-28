В Казани могут ограничить движение по ряду улиц в январе

В столице РТ могут ограничить движение по нескольким улицам из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий. Перекрывать участки планируют до 14 января, пишет мэрия Казани.

Уточняется, что данная мера касается участков:

улица Сибгата Хакима (в обе стороны), от пересечения с улицей Декабристов до улицы Абсалямова;

улица Бондаренко (обе стороны), от дома №3 по улице Сибгата Хакима до примыкания к той же улице;

улица Зайни Султана, от улицы Шигабутдина Марджани до улицы Каюма Насыри;

улица Шигабутдина Марджани, от улицы Татарстан до улицы Фатыха Карима.

улица Кремлевская, от улицы Чернышевского до площади 1 Мая.