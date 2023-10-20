На модернизацию техоснащения приемной Президента РФ в Казани выделят 7,4 млн рублейНа мод

На модернизацию технического оснащения в приемной Президента России Владимира Путина в Казани выделят более 7,4 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

В частности, исполнитель работ должен будет модернизировать приемную, расположенную по адресу: ул. Кремлевская, д. 12/20, настроить там локально-вычислительную сеть и оборудование для видеоприема.

Кроме того, от подрядчика потребуется обеспечить информационную безопасность, подготовить согласование эксплуатационной документации и представить экспертизу отчетных материалов по результатам работ.

Заказчиком выступает Министерство юстиции РТ, средства поступят из республиканского бюджета. Заявки принимаются до 27 октября, поставщика определят 31 октября. Работы ему придется выполнить достаточно оперативно — до 1 декабря текущего, 2023 года.