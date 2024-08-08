В Казани младенец попал в больницу после пожара в квартире

Сегодня в одной из многоэтажек на улице Тэцевской в Казани произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. На четвертом этаже многоэтажки загорелась квартира. Площадь пожара составила 20 «квадратов».

Из горящей квартиры пожарные спасли пятерых человек, из них двое – дети. Одного из детей – грудного ребенка – госпитализировали в ДРКБ с отравлением продуктами горения.

Что стало причиной пожара – предстоит выяснить сотрудникам госпожнадзора.