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Происшествия 8 августа 2024 16:16

В Казани младенец попал в больницу после пожара в квартире

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Сегодня в одной из многоэтажек на улице Тэцевской в Казани произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. На четвертом этаже многоэтажки загорелась квартира. Площадь пожара составила 20 «квадратов».

Из горящей квартиры пожарные спасли пятерых человек, из них двое – дети. Одного из детей – грудного ребенка – госпитализировали в ДРКБ с отравлением продуктами горения.

Что стало причиной пожара – предстоит выяснить сотрудникам госпожнадзора.

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