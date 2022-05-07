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Общество
7 мая 2022  13:30
Надежда Гордеева

В Казани минутой молчания почтили память погибших во время спецоперации на Украине

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В Доме Правительства Татарстана почтили память погибших в Великой Отечественной войне и во время специальной военной операции на Украине. Минуту молчания объявил Президент РТ Рустам Минниханов на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования в республике 77-й годовщины Победы. 

«В память о погибших участниках Великой Отечественной войны и во время специальной военной операции на Украине объявляю минуту молчания», — сказал Президент РТ. 

Минниханов подчеркнул, что Вооруженные силы РФ участвуют в специальной военной операции на Украине, «выполняя свой священный воинский долг».

«Мы бесконечно благодарны нашим героям за мужество и преданность Родине. Сыны Татарстана мужественно защищают свою родную землю, свою страну», — отметил он.

24 февраля Президент России в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Владимир Путин подчеркнул, что целью операции является «защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

#Великая Отечественная война #спецоперация на Украине
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