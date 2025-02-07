В Казани мигранта с поддельными правами ждет суд за попытку дать взятку автоинспектору

В Казани мигранта с поддельными правами ждет суд за попытку дать взятку.

По версии следствия, 14 октября прошлого года мигрант за рулем автомобиля «Лада Гранта», предоставил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение иностранного государства.

Во время составления протокола иностранец предложил одному из полицейских взятку в 25 тысяч рублей. Инспектор отказался от денег и доложил о произошедшем в дежурную часть.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.