news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 30 января 2025 13:29

В Казани мигрант на легковушке пытался скрыться от инспекторов ДПС и влетел в сугроб

Ночью на Даурской улице водитель автомобиля «Лада Калина» отказался останавливаться по требованию инспекторов ДПС, что привело к погоне.

Погоня проходила по улицам Казани: Даурская, Оренбургский тракт, Танковое кольцо, проспект Универсиады, а также улицы Тихомирнова, Пушкина и Татарстан.

На перекрестке с улицей Меховщиков автомобилист не справился с управлением, машину закрутило. Водитель наехал на препятствие, машина перевернулась несколько раз в воздухе и перелетела через забор.

За рулем оказался 41-летний уроженец Таджикистана. На него составили 10 протоколов.

Водитель и пассажир легковушки получили травмы различной степени и были доставлены в медучреждение.

#дтп в казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

29 января 2025
Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

Мигрантам в Татарстане запретили работать таксистами и охранниками

29 января 2025