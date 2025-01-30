В Казани мигрант на легковушке пытался скрыться от инспекторов ДПС и влетел в сугроб

Ночью на Даурской улице водитель автомобиля «Лада Калина» отказался останавливаться по требованию инспекторов ДПС, что привело к погоне.

Погоня проходила по улицам Казани: Даурская, Оренбургский тракт, Танковое кольцо, проспект Универсиады, а также улицы Тихомирнова, Пушкина и Татарстан.

На перекрестке с улицей Меховщиков автомобилист не справился с управлением, машину закрутило. Водитель наехал на препятствие, машина перевернулась несколько раз в воздухе и перелетела через забор.

За рулем оказался 41-летний уроженец Таджикистана. На него составили 10 протоколов.

Водитель и пассажир легковушки получили травмы различной степени и были доставлены в медучреждение.