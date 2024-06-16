В Казани местный житель завел десятки собак и не ухаживает за ними

В Казани в доме № 17 на проспекте Ямашева местный житель прославился тем, что завел несколько собак. Однако мужчина не стал за ними ухаживать, а просто посадил дома (даже не выгуливал). Как следствие, по подъезду распространился неприятный запах и завелись насекомые. Другие жильцы стали жаловаться, но «хозяин» не пускал проверяющих, пишет «Татарстан-24».

В один из дней мужчина попал в больницу и сам передал зоозащитникам ключи с просьбой напоить собак. Активистов шокировало то, что они увидели в квартире: тонны мусора, трупы собак и несколько еле живых питомцев.

В итоге двух собак отвезли к ветеринарам, а одну доставили в приют. Все остальные псы попрятались в норах, которые «обустроили» себе прямо в квартире хозяина.

На данный момент зоозащитники всеми силами спасают животных от голодной смерти: носят им в квартиру еду и воду. Они уже договорились с приютом и ветклиникой, куда надеются привести собак до выписки хозяина из больницы. Однако, чтобы осуществить задуманное, им предстоит еще договориться с коммунальщиками и чиновниками.