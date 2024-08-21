В Казани местный житель превратил обычный двор в целый сад

Житель Казани Дмитрий Шуплецов сделал из обычного двора настоящий сад. Он вырастил на придомовой территории необычные композиции из бутонов, и теперь это место наполняют ароматы и краски, пишет ГТРК Татарстан.

Как рассказал мужчина, по профессии он – автослесарь, а цветы и садоводство – это его хобби.

Местные жители такое хобби оценили. По их словам, Шуплецов захватил своими цветами не только двор, но их сердца, чему они очень рады.

Причем в то время, когда «создатель сада» на работе, за цветами следят его помощники. Они и чернозём привезут, и клумбы полить не забудут.

Интересно, что местные жители даже прозвали посаженные композиции в честь создателя - «Дмитриевский сад». Причем у самого автора еще очень много планов. Подробнее – в сюжете.