В Казани фура Mercedes влетела в «ГАЗель», ее водитель получил травмы

Сегодня утром водитель грузового Mercedes протаранил на трассе Казань – Оренбург «ГАЗель» дорожных рабочих, которая стояла на 18-м километре автодороги, сообщили в городской Госавтоинспекции.

В результате водителя «ГАЗели» госпитализировали с ушибами головы и левой руки.

По предварительной информации, водитель иномарки отвлекся от управления машиной, из-за чего произошло ДТП.

По данному факту было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.