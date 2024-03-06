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Происшествия 6 марта 2024 15:50

В Казани фура Mercedes влетела в «ГАЗель», ее водитель получил травмы

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Сегодня утром водитель грузового Mercedes протаранил на трассе Казань – Оренбург «ГАЗель» дорожных рабочих, которая стояла на 18-м километре автодороги, сообщили в городской Госавтоинспекции.

В результате водителя «ГАЗели» госпитализировали с ушибами головы и левой руки.

По предварительной информации, водитель иномарки отвлекся от управления машиной, из-за чего произошло ДТП.

По данному факту было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

#дтп в казани
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