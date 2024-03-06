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В Казани фура Mercedes влетела в «ГАЗель», ее водитель получил травмы
Сегодня утром водитель грузового Mercedes протаранил на трассе Казань – Оренбург «ГАЗель» дорожных рабочих, которая стояла на 18-м километре автодороги, сообщили в городской Госавтоинспекции.
В результате водителя «ГАЗели» госпитализировали с ушибами головы и левой руки.
По предварительной информации, водитель иномарки отвлекся от управления машиной, из-за чего произошло ДТП.
По данному факту было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.
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