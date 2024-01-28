В Казани менеджер по продажам может зарабатывать до 195 тыс. рублей

В Казани работодатели предлагают менеджерам по продажам заработную плату до 195 тыс. рублей. Об этом пишет SuperJob, изучив предложения и ожидания претендентов на эту вакансию.

«На высокий уровень дохода могут рассчитывать менеджеры по продажам с опытом работы от 3 лет, свободно владеющие иностранным языком. Также востребован опыт участия в тендерах и крупных отраслевых мероприятиях», — отмечается в сообщении.

Сотрудник со средним профессиональным образованием, владеющий навыками ведения переговоров, деловой переписки и подготовки презентаций, может зарабатывать от 45 тыс. до 55 тыс. рублей. Сотрудникам с отличными переговорными навыками, обладающим опытом работы в CRM-системах, работодатели предлагают от 55 тыс. до 65 тыс. рублей.

На самую высокую зарплату — от 105 тыс. до 195 тыс. рублей — могут рассчитывать сотрудники, владеющие иностранным языком на разговорном или свободном уровне, имеющие опыт участия в специализированных выставках, в тендерах и стажем работы менеджером по продажам от 3 лет.

Среднестатистический портрет соискателя в Казани сегодня представляет собой женщина в возрасте 37 лет, имеющая высшее образование.