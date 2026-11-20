В Казани медики спасли жительницу Москвы с тяжелой ТЭЛА. Об этом сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы Татарстана.

58-летняя женщина вместе с сыном приехала из Москвы на три дня – посмотреть Казань. Вечером 3 ноября москвичка потеряла сознание, ее сын вызвал скорую. Бригада медиков приехала на место буквально за пару минут. Фельдшеры Гулина Шайхутдинова и Рафиль Бадриев оказали первую помощь и с предварительным диагнозом ТЭЛА доставили туристку в РКБ.

Пациентка была в кардиогенном шоке, сатурация и давление были критически низкими. Рентген-хирург отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения №1 Марсель Валеев установил в ствол легочной артерии под контролем рентгена эндоваскулярный медицинский катетер, который точечно выпускает ультразвук и микродозы тромболитического препарата. Это делается для максимально точечного разрушения тромбов, а не разжижения всей крови сразу, объяснили в РКБ.

После десятичасовой процедуры женщина почувствовала себя лучше, она перестала задыхаться. Вскоре пациентку перевели в кардиологическое отделение, а затем выписали из клиники.