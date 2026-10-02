В Казани медики скорой спасли мужчину, дважды пережившего клиническую смерть

В Казани бригада скорой медицинской помощи спасла пожилого мужчину с острым инфарктом миокарда. По пути в стационар пациент дважды пережил клиническую смерть. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Мужчина почувствовал себя плохо на улице. Он зашел в аптеку, где ему и вызывали скорую. Прибывшая бригада фельдшеров зафиксировала острый инфаркт миокарда. У пациента развилась фибрилляция желудочков – наступила клиническая смерть.

Медики восстановили ритм сердца, у мужчины появилось самостоятельное дыхание и пульс. По пути в стационар сердце мужчины остановилось второй раз. Медики вновь применили дефибриллятор и восстановили ритм.

К моменту прибытия в больницу мужчина находился в сознании и дышал сам. В стационаре его срочно прооперировали. После курса лечения его выписали.