В Казани медики скорой помощи спасли ребенка, которого завалило снегом с крыши дома

Фото: Станция скорой медицинской помощи Казани

В Казани бригада скорой помощи спасла 12-летнего мальчика, которого завалило снегом, сошедшим с крыши частного дома. Инцидент произошел 18 марта, сообщает Станция скорой медицинской помощи.

Ребенок стоял у стены, когда на него сошел метровый пласт снега. Приятель мальчика не растерялся: вызвал экстренные службы и вместе с отцом начал раскапывать снег.

Медики оказались на месте происшествия уже через 6 минут. Водитель скорой и фельдшеры вытащили ребенка – он отделался лишь переохлаждением. В машине скорой его согрели и оказали помощь. После этого ребенка передали отцу, госпитализация не понадобилась.