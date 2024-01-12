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В Казани мать пыталась откупить сына от армии и попала на скамью подсудимых
В Советском суде Казани стартовал процесс по делу Гульназ Гиззатуллиной. Ее обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере.
На заседании судья спросил присутствующих о наличии ходатайств, их не поступило и слово предоставили государственному обвинителю.
По версии следствия, Гиззатуллина через посредника в виде Сахаповой несколько раз передавала значительные суммы для руководства нескольких больниц, чтобы ее сыну приписали диагноз, с которым нельзя проходить срочную службу.
«Общая сумма взятки составила 275 тысяч рублей. Какую-то часть из этих денег Сахапова забрала себе за услуги посредничества. Женщина переводила деньги через счета своих друзей и знакомых. Сын Гиззатуллиной об этом не знал», – сказала помощник прокурора Советского района Казани Диляра Нуртдинова.
Сама Гиззатуллина с этой версией не согласна.
«Я даже не представляла, что деньги будут передаваться должностным лицам. В медицинских документах моего ребенка была недостоверная информация», – сказала она.
Женщина сообщила, что выразит свою позицию в полном объеме после допроса свидетелей.
«Описанная следствием версия не соответствует фактическим событиям. Поэтому моя подзащитная не признает вину», – указал адвокат Гиззатуллиной.
В связи с тем, что никто из свидетелей сегодня не явился, судебное заседание перенесли.
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