В Казани мать пыталась откупить сына от армии и попала на скамью подсудимых

В Советском суде Казани стартовал процесс по делу Гульназ Гиззатуллиной. Ее обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере.

На заседании судья спросил присутствующих о наличии ходатайств, их не поступило и слово предоставили государственному обвинителю.

По версии следствия, Гиззатуллина через посредника в виде Сахаповой несколько раз передавала значительные суммы для руководства нескольких больниц, чтобы ее сыну приписали диагноз, с которым нельзя проходить срочную службу.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Общая сумма взятки составила 275 тысяч рублей. Какую-то часть из этих денег Сахапова забрала себе за услуги посредничества. Женщина переводила деньги через счета своих друзей и знакомых. Сын Гиззатуллиной об этом не знал», – сказала помощник прокурора Советского района Казани Диляра Нуртдинова.

Сама Гиззатуллина с этой версией не согласна.

«Я даже не представляла, что деньги будут передаваться должностным лицам. В медицинских документах моего ребенка была недостоверная информация», – сказала она.

Женщина сообщила, что выразит свою позицию в полном объеме после допроса свидетелей.

«Описанная следствием версия не соответствует фактическим событиям. Поэтому моя подзащитная не признает вину», – указал адвокат Гиззатуллиной.

В связи с тем, что никто из свидетелей сегодня не явился, судебное заседание перенесли.