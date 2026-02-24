В Казани мастера РЖД обвиняют в получении взятки за сокрытие уборки вагонов

В Татарстане возбудили уголовное дело против мастера Казанского цеха эксплуатации филиала РЖД. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

По данным следствия, в 2025 году он получил от предпринимателя 100 тысяч рублей. За эту сумму, как считают следователи, он помог скрыть факт уборки вагонов пригородных поездов и организовал вывоз мусора силами РЖД. Нарушение выявили сотрудники транспортной полиции по Приволжскому федеральному округу.

Сейчас следователи выясняют детали произошедшего и проверяют, не было ли у схемы других эпизодов.

«В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников преступной схемы», – отметили в ведомстве.