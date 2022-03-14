В Казани мастера России дают бесплатные мастер-классы для учеников музыкальных школ

Фото предоставлено пресс-службой оркестра

В рамках X фестиваля L’arte del arco, инициатором которого является худрук и главный дирижер камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов, проходят мастер-классы для учащихся детских музыкальных школ Казани. Своим опытом с юными музыкантами делятся выдающиеся мастера России — приглашенные солисты проекта этого года.

Уже вчера занятия были проведены педагогами Московской государственной консерватории, скрипачом Александром Тростянским и альтистом Сергеем Полтавским. Также занятия с юными дарованиями провел лауреат международных конкурсов, альтист Павел Романенко.

«Считаю проведение мастер-классов одной из важных составляющей фестиваля L’arte del arco, возможно, являющейся даже более значимой, нежели концертная. Ведь любой музыкант стремится к общению с более опытными коллегами. Лично мне, когда я был молодым исполнителем, этого общения, обмена опыта не хватало. Счастье, что проект предоставляет такую уникальную возможность юным музыкантам», — поделился перед открытием фестиваля Павел Романенко.

Александр Тростянский отметил высокий уровень подготовки юных дарований из Казани и подчеркнул, что проведение мастер-классов — святая обязанность концертирующего исполнителя: «Нас самих когда-то научили, теперь мы должны передать эти знания следующему поколению».

Сегодня занятия проведут японская скрипачка Кокоро Имагава и первый концертмейстер группы виолончелей оркестра Большого театра России, виолончелист Петр Кондрашин. 16 марта в расписании стоят мастер-классы музыкантов оркестра Pratum Integrum.

Мастер-классы проходят в стенах музея имени Максима Горького и Федора Шаляпина.

Напомним, что юбилейный фестиваль L’arte del arco был открыт вчера в столице Татарстана. Всего в рамках проекта будет дано пять концертов в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах.