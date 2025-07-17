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Общество 17 июля 2025 14:36

В Казани маршруты автобусов №22 и 89 временно изменятся 21 июля из-за крестного хода

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В связи с проведением крестного хода по случаю празднования обретения Казанской иконы Божией Матери 21 июля в Казани с 07:00 временно изменятся схемы движения автобусов №22 и 89. Об этом сообщило МУП «ПАТП №2».

В направлении улицы Можайского транспорт будет следовать по улицам К. Маркса, Пушкина, Право-Булачной и через площадь Тысячелетия, далее – по обычному маршруту. В обратном направлении автобусы проедут по Лево-Булачной, Астрономической, Лобачевского, К. Маркса и Ершова, после чего вернутся на привычный маршрут.

По завершении крестного хода движение автобусов №22 и 89 будет восстановлено по стандартной схеме.

#Казань #казанская икона божией матери #автобусный маршрут
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