В Казани маршруты автобусов №22 и 89 временно изменятся 21 июля из-за крестного хода

В связи с проведением крестного хода по случаю празднования обретения Казанской иконы Божией Матери 21 июля в Казани с 07:00 временно изменятся схемы движения автобусов №22 и 89. Об этом сообщило МУП «ПАТП №2».

В направлении улицы Можайского транспорт будет следовать по улицам К. Маркса, Пушкина, Право-Булачной и через площадь Тысячелетия, далее – по обычному маршруту. В обратном направлении автобусы проедут по Лево-Булачной, Астрономической, Лобачевского, К. Маркса и Ершова, после чего вернутся на привычный маршрут.

По завершении крестного хода движение автобусов №22 и 89 будет восстановлено по стандартной схеме.