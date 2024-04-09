В Казани маркетолог Гарретт Джонстон расскажет, как масштабировать бизнес с помощью ИИ

Фото предоставлено ИП Ахметзянов Р. Р.

В Казани 23 апреля состоится большое событие в сфере бизнеса. Столицу Татарстана посетит мировой эксперт в области стратегического маркетинга, экс-директор по стратегическому маркетингу в МТС и советник Президента Х5 Retail Group, практик с 30-летним стажем Гарретт Джонстон.

Зарегистрироваться на семинар можно на сайте мероприятия или по телефону: 8 (843) 207-24-50.

Спикер проведет семинар для предпринимателей, инвесторов и руководителей на одну из самых актуальных тем в современных реалиях: искусственный интеллект для бизнеса. Речь пойдет не только о популярнейших программах, таких как ChatGPT или Midjourney, но и о тех продуктах, которые дадут возможность масштабироваться и получить конкурентное преимущество уже сейчас.

Участники мероприятия узнают о новых трендах и бизнес-моделях, а также о том, куда стоит инвестировать российскому бизнесу и какие возможности сейчас открываются в связи с развитием искусственного интеллекта.

Гарретт не только объяснит, что такое ИИ, блокчейн и web3, но и расскажет, как применять их в конкретных нишах. Он ответит на вопрос, почему клиентоориентированность перестанет работать и что такое клиентоцентричность. Каждый участник получит чек-лист конкретных действий и список программ и продуктов для решения пяти ключевых задач бизнеса.

Семинар пройдет в Адмиральском зале «Ривьеры» с 10.00 до 18.00. Количество билетов ограничено. Бронируйте билеты по телефону 8 (843) 207-24-50 или на сайте.

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