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Новости Татарстана и Казани
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В Казани маркетолог Гарретт Джонстон расскажет, как масштабировать бизнес с помощью ИИ
В Казани 23 апреля состоится большое событие в сфере бизнеса. Столицу Татарстана посетит мировой эксперт в области стратегического маркетинга, экс-директор по стратегическому маркетингу в МТС и советник Президента Х5 Retail Group, практик с 30-летним стажем Гарретт Джонстон.
Зарегистрироваться на семинар можно на сайте мероприятия или по телефону: 8 (843) 207-24-50.
Спикер проведет семинар для предпринимателей, инвесторов и руководителей на одну из самых актуальных тем в современных реалиях: искусственный интеллект для бизнеса. Речь пойдет не только о популярнейших программах, таких как ChatGPT или Midjourney, но и о тех продуктах, которые дадут возможность масштабироваться и получить конкурентное преимущество уже сейчас.
Участники мероприятия узнают о новых трендах и бизнес-моделях, а также о том, куда стоит инвестировать российскому бизнесу и какие возможности сейчас открываются в связи с развитием искусственного интеллекта.
Гарретт не только объяснит, что такое ИИ, блокчейн и web3, но и расскажет, как применять их в конкретных нишах. Он ответит на вопрос, почему клиентоориентированность перестанет работать и что такое клиентоцентричность. Каждый участник получит чек-лист конкретных действий и список программ и продуктов для решения пяти ключевых задач бизнеса.
Семинар пройдет в Адмиральском зале «Ривьеры» с 10.00 до 18.00. Количество билетов ограничено. Бронируйте билеты по телефону 8 (843) 207-24-50 или на сайте.
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