В Казани мамы посоревнуются в оформлении одежды детей световозвращающими элементам

В предверии Дня Матери Госавтоинспекция Казани традиционно объявляет конкурс «Заботливая МАМА» по пропаганде ношения одежды со световозвращающими элементами.

День матери отмечается в России последнее воскресенье ноября. Чтобы победить, участницам нужно придумать самый креативный способ оформления детской одежды и аксессуаров световозвращающими элементами.

Госавтоинспекция Казани отмечает, что безопасность юного пешехода на дороге – в руках мамы.

В этом году конкурс будет проходить на тему: «Сберегите себя! Сохраните других!».

Отправить заявки и фотографии своих работ участницы конкурса могут до 15 декабря на адрес электронной почты: propagandaogai@mail.ru.

Итоги будут подведены 19 декабря и опубликованы в официальном телеграмм-канале Госавтоинспекции Казани.

Награждение будет проводиться по возрастным категориям и в отдельных номинациях.